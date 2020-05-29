صحة المثنى: تراكمي الاصابات بكورونا وصل لـ125 حالة

2020/05/29 | 18:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم الجمعة، عن وصول تراكمي عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحالفظة الى 125 حالة مؤكدة.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها "سجلت اليوم ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم وجود أي حالة شفاء او وفاة نتيجة الاصابة".وأضافت انه "بلغ تراكمي عدد الاصابات 125 حالة مؤكدة لغاية الان، شفي منها 96 حالة، فيما توفيت اربع، لتبقى قيد العلاج 25 حالة فقط".

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