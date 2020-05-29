التوتّر يستهلك فيتامين С من الجسم

2020/05/29 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يفقد الإنسان عندما يشعر بالتوتر لمدّة 20 دقيقة 300 ملليغرام من حمض الاسكوربيك.وهذا يعني أن الغالبية يعانون من نقص فيتامين С.فما خطورة هذا النقص على جسم الإنسان؟ تقول إيرينا فيتشيرسكايا مؤلفة كتاب “100 وصفة لأطباق غنية بفيتامين С”: “إذا كان النظام الغذائي للشخص خاليا من الخضار والفواكه الطازجة، وخصوصا في الجو البارد، […]

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