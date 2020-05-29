صحة الانبار توضح الـ” العهد نيوز” أنباء وجود إصابات بفيروس كورونا في المحافظة

2020/05/29 | 18:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار اعلن المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة محافظة الانبار انس العاني، اليوم الجمعة، خلو كافة مناطق مدن المحافظة من فيروس كورونا.وقال العاني في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان ” كافة مدن محافظة الانبار خالية من فايروس كورونا بعد اجراء عملية الفحص الطبي لعدد من المشتبه بإصابتهم بالمرض واظهرت نتائجهم سليمة”.وأضاف أن […]

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