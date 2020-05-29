الأفغانية حُميرا قادري: الكاتبة من رحم الأم الملطخ بالدماء  

2020/05/29 | 18:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.عثمان بوطسان باحث في الأدب الأفغاني المعاصر يسعى مُعظم الكتابِ والمثقفينَ والناشطينَ الأفغان رجالا ونساءً الى النشر والتعريف بالفنون والأدب والثقافة الأفغانية.يشكلون حركة تنويرٍ حقيقيةٍ، تؤمن بالتنمية المتوازنة للبلاد وتحاول الكشف عن حقيقة الحرمان والمعاناة والألم الذي مزق أحشاء أفغانستان منذ عقود من الزمن.يبحثون عن العدالة الإنسانية عبر الكتابة والتعبير الحر […]

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