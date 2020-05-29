خفر السواحل التركية تنقذ 23 طالب لجوء في بحر إيجة

2020/05/29 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

علنت السلطات التركية، أن فرق خفر السواحل أنقذت 23 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم ال...





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