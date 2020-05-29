الصحة تسجل رقماً غير مسبوق بعدد الإصابات بفيروس كورونا

2020/05/29 | 18:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق- تم فحص (٥٢٤٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١٦٧٣١).سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤١٦) إصابة في العراق منها ١٧٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.جغرافيا موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٧٢بغداد/ الكرخ: ١٤٦مدينة الطب: ٤٧النجف: ٥البصرة: ١٥السليمانية: ٢٢كربلاء: ٢٨كركوك: ٣ديالى: ١٣واسط: ٧بابل: ١٦الديوانية: ١ميسان: ٤ذي قار: ٣١المثنى: ٣صلاح الدين: ٢نينوى: ١- الشفاء: ٧٣ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ٢بغداد/ الكرخ: ٥٥مدينة الطب: ٤البصرة: ١اربيل : ٢ديالى: ١ذي قار: ٢نينوى: ٦- الوفيات : ٦ حالاتحالتين في بغداد/ الرصافة٣ حالات في مدينة الطبحالة واحدة في البصرةمجموع الإصابات : ٥٨٧٣مجموع حالات الشفاء: ٣٠٤٤الراقدين الكلي: ٢٦٤٤الراقدين في العناية المركزة: ٤٥مجموع الوفيات: ١٨٥

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