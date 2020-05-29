رسميًا.. تأكيد موعد عودة الدوري الإسباني

2020/05/29 | 18:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، فى بيان رسمى اليوم الجمعة، عودة مسابقة الدورى “الليجا” لموسم 2019/2020، فى 11 يونيو المُقبل، بعد توقف كافة الأنشطة الكروية على خلفية تفشى فيروس كورونا فى البلاد، حيث ستجمع المباراة الأولى بين إشبيلية وريال بيتيس.وبحسب البيان، سيتم استئناف المسابقة وتجرى مباريات الجولة 28 يومى 13 و […]

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