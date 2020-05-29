2020/05/29 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني: الأسبوع المقبل قد تُستكمل حكومة الكاظمي .. الحوارات ما زالت مستمرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: الأسبوع المقبل قد تُستكمل حكومة الكاظمي .. الحوارات ما زالت مستمرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني: الأسبوع المقبل قد تُستكمل حكومة الكاظمي .. الحوارات ما زالت مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).