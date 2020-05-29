2020/05/29 | 19:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابتان جديدتان بفيروس كورونا بالاردن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 19:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابتان جديدتان بفيروس كورونا بالاردن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابتان جديدتان بفيروس كورونا بالاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).