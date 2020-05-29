تحديد موعد عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم

2020/05/29 | 19:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن المجلس الأعلى للرياضة الإسباني، فى بيان رسمى اليوم الجمعة، عودة مسابقة الدورى “الليجا” لموسم 2019/2020، فى 11 يونيو المُقبل، بعد توقف كافة الأنشطة الكروية على خلفية تفشى فيروس كورونا فى البلاد، حيث ستجمع المباراة الأولى بين إشبيلية وريال بيتيس.وبحسب البيان، سيتم استئناف المسابقة وتجرى مباريات الجولة 28 يومى 13 و 14 […]

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