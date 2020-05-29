ضجة في العراق بسبب الرقم

2020/05/29 | 19:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنال الرقم 416 ، اهتماما كبيرا لدى نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ، لهذا اليوم الجمعة ، بعد ان كشفت وزارة ‏الصحة اعلى احصائية للاصابات بكورونا في مختلف المحافظات منذ تفشي الوباء مطلع اذار الماضي ، وتجاوزت الحصيلة الـ 400 ‏اصابة في رقما قياسيا غير مسبوق ينذر بخطر كبير يداهم العاصمة بغداد وبعض المحافظات الاقل نسبيا في حجم الاصابات والوفيات ‏بالفيروس.‏ورصدت "كلكامش برس" بعض تعليقات ومنشورات الناشطين في مواقع "فيسبوك وتويتر" ، واستغربوا من اتساع دائرة نشاط كورونا في ‏البلاد ، رغم ان وزارة الصحة اكدت في وقت سابق ، ان كثرة الاصابات نتيجة لتزايد حالات فحص المشتبه بهم والملامسين والتي ‏تجاوزت الارقام السابقة .‏وطالب المغردون والناشطون ، خلية الازمة ووزارة الصحة ، باتباع اساليب جديدة للحد من تفشي الوباء ، والعمل على توجيه المواطنين ‏بالالتزام بالحظر الوقائي مع فرض غرامات مالية تصل الى نصف مليون دينار عراقي ، كما فعلت خلية الازمة في قضاء بلد التابع ‏لمحافظة صلاح الدين التي اتخذت قرار العقوبات المالية "الضخمة" لمنع المواطنين من كسر حظر التجوال .‏

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