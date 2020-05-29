2020/05/29 | 19:11 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغدادنال الرقم 416 ، اهتماما كبيرا لدى نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق ، لهذا اليوم الجمعة ، بعد ان كشفت وزارة الصحة اعلى احصائية للاصابات بكورونا في مختلف المحافظات منذ تفشي الوباء مطلع اذار الماضي ، وتجاوزت الحصيلة الـ 400 اصابة في رقما قياسيا غير مسبوق ينذر بخطر كبير يداهم العاصمة بغداد وبعض المحافظات الاقل نسبيا في حجم الاصابات والوفيات بالفيروس.ورصدت "كلكامش برس" بعض تعليقات ومنشورات الناشطين في مواقع "فيسبوك وتويتر" ، واستغربوا من اتساع دائرة نشاط كورونا في البلاد ، رغم ان وزارة الصحة اكدت في وقت سابق ، ان كثرة الاصابات نتيجة لتزايد حالات فحص المشتبه بهم والملامسين والتي تجاوزت الارقام السابقة .وطالب المغردون والناشطون ، خلية الازمة ووزارة الصحة ، باتباع اساليب جديدة للحد من تفشي الوباء ، والعمل على توجيه المواطنين بالالتزام بالحظر الوقائي مع فرض غرامات مالية تصل الى نصف مليون دينار عراقي ، كما فعلت خلية الازمة في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين التي اتخذت قرار العقوبات المالية "الضخمة" لمنع المواطنين من كسر حظر التجوال .
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضجة في العراق بسبب الرقم "416") نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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