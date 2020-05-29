القوات الأمنية تغلق جسراً حيوياً وسط الحلة

2020/05/29 | 19:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر امني في محافظة بابل، مساء اليوم الجمعة، بأن قوة من فوج طوارئ بابل قامت بإغلاق جسر حيوي وسط مدينة الحلة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "قوة امنية من فوج طوارئ بابل الخامس (قوة الصادق) قامت بإغلاق جسر (بته) وسط مدينة الحلة، وعدم السماح لأي شخص بالعبور الا الحالات الطارئة والانسانية".وأضاف ان "قرار الاغلاق جائ بعد تسجيل المحافظة اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الايام الثلاثة الماضية".يذكر ان محافظة بابل، سجلت اليوم الجمعة، 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك حسب ما اعلنت وزارة الصحة في موقفها الوبائي.

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