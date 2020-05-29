العراق يشتري مليوني طن من القمح المحلي

2020/05/29 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكدت الشركة العامة لتجارة الحبوب، اليوم الجمعة، إنها اشترت ما يزيد عن مليوني طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في 20 نيسان.وذكرت الشركة، ان” العراق سيحتاج إلى استيراد مليون طن من القمح هذا العام لتعزيز الاحتياطيات في ظل تنامي المخاوف من أن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم […]

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