2020/05/29 | 19:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الجمعة تسجيل ٦ حالات وفاة و٤١٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وهذا أعلى معدل يومي بالإصابات منذ ظهور الجائحة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم فحص (٥٢٤٦) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢١٦٧٣١)".

وأضافت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤١٦) إصابة في العراق منها ١٧٧ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، وتوزعت كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٧٢

بغداد/ الكرخ: ١٤٦

مدينة الطب: ٤٧

النجف: ٥

البصرة: ١٥

السليمانية: ٢٢

كربلاء: ٢٨

كركوك: ٣

ديالى: ١٣

واسط: ٧

بابل: ١٦

الديوانية: ١

ميسان: ٤

ذي قار: ٣١

المثنى: ٣

صلاح الدين: ٢

نينوى: ١

واشارت إلى تسجيل ٧٣ حالة شفاء، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢

بغداد/ الكرخ: ٥٥

مدينة الطب: ٤

البصرة: ١

اربيل : ٢

ديالى: ١

ذي قار: ٢

نينوى: ٦

أما الوفيات فقد تم تسجيل ٦ حالات، حالتان في بغداد/ الرصافة، و٣ حالات في مدينة الطب، وحالة واحدة في البصرة.

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الإصابات وصل إلى ٥٨٧٣، ومجموع حالات الشفاء: ٣٠٤٤، والراقدين الكلي: ٢٦٤٤، والراقدين في العناية المركزة: ٤٥، ومجموع الوفيات: ١٨٥.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يتفاقم بالعراق.. أعلى معدل يومي بـ416 إصابة و6 وفيات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يتفاقم بالعراق.. أعلى معدل يومي بـ416 إصابة و6 وفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).