2020/05/29 | 19:14 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
كشف رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الجمعة، عن ارتفاع معدلات استخدام مكننة المياه الى 40%.
وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى مرت في السنوات الاخيرة بازمات حادة بمايتعلق بتوفير مياه السقي سواء للاراضي او البساتين الزراعية ما دفع المزارعين اعتماد المكننة الحديث للسقي والابتعاد عن الاطر التقليدية التي […]
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كشف رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الجمعة، عن ارتفاع معدلات استخدام مكننة المياه الى 40%.
وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى مرت في السنوات الاخيرة بازمات حادة بمايتعلق بتوفير مياه السقي سواء للاراضي او البساتين الزراعية ما دفع المزارعين اعتماد المكننة الحديث للسقي والابتعاد عن الاطر التقليدية التي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدلات استخدام “مكننة المياه” بنسبة 40% في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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