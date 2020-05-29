ارتفاع معدلات استخدام “مكننة المياه” بنسبة 40% في ديالى

2020/05/29 | 19:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف رئيس الاتحاد الفرعي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الجمعة، عن ارتفاع معدلات استخدام مكننة المياه الى 40%.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ديالى مرت في السنوات الاخيرة بازمات حادة بمايتعلق بتوفير مياه السقي سواء للاراضي او البساتين الزراعية ما دفع المزارعين اعتماد المكننة الحديث للسقي والابتعاد عن الاطر التقليدية التي […]

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