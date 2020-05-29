صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا ال”٧٢” المسجلة اليوم

2020/05/29 | 19:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، تسجيل ٧٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٣٧ اصابة بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للاصابات الى ١٦٦٢ اصابة.وقال الساعدي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “صحة الرصافة سجلت ٧٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع ٣٧ اصابة بمدينة الصدر ضمن محلات […]

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