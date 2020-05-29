محافظة كربلاء تلوح بغلق المولات والمحال المخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

2020/05/29 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

هدد محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، بغلق المحال التجارية والمولات، المخالفة للاجراءات ال...





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