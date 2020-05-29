بالوثائق.. قرارات حكومية بتشكيل فرق عمل ساندة للجنة العليا للصحة والسلامة لمكافحة كورونا

2020/05/29 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، 9 قرارات لتشكيل فرق عمل ساندة للجنة في مكافحة الوباء.

ونصت الوثائق الصادرة من اللجنة والتي تضمنت 9 قرارات خاصة بتأليف فرق العمل الساندة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وتتولى هذه الفرق تحديد اهم المخاطر لمكافحة كورونا والاولويات والجداول الزمنية لتنفيذ الخطط.

ادناه نص الوثائق:

بغداد اليوم-متابعة

علنت السلطات التركية، أن فرق خفر السواحل أنقذت 23 طالب لجوء، أجبرتهم اليونان على العودة بقاربهم المطاطي إلى المياه الإقليمية التركية، بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الجمعة،

بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو خلية الأزمة في البرلمان العراقي عباس عليوي، الجمعة، عن عقد اجتماع الاسبوع المقبل، بين خلية الأزمة الحكومية وخلية الأزمة البرلمانية، لمناقشة الوضع الوبائي وتمديد الحظر الشامل.

وقال عليوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "خلية

بغداد اليوم - خاص

أكد عضو لجنة التعليم العالي في برلمان اقليم كردستان فريد يعقوب، الجمعة (29 ايار 2020)، ان وزارة التعليم في الاقليم اتخذت قرارا بشأن احتساب درجات الكورس وانهاء العام الحالي تقدير للوضع الصحي العام.

وقال يعقوب في حديث لـ(بغداد ا

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