صحة الرصافة تكشف التوزيع الجغرافي للإصابات الـ72 لهذا اليوم

2020/05/29 | 19:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، تسجيل ٧٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها ٣٧ اصابة بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للاصابات الى ١٦٦٢ اصابة.وقال الساعدي في بيان تلقته أين، ان “صحة الرصافة سجلت ٧٢ اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة بواقع ٣٧ اصابة بمدينة الصدر ضمن محلات ٥٥٢، ٥٢١، ٥٣٥، ٥١٦، ٥٥٣، ٥٥٧، ٥٧٣، ٥٥٥، ٥٣٦، ٥٧٢، ٥٤١، ٥٣٧، ٥٦٠، ٥٣٢ وقطاعات ٢٥، ٧٥، ٥٧، ٧٢، ٥٦، ٤٥.٧٠، ٤٨، ١٩، ٣٥، ٧١ وصفر والزراعي وحي المهدي”.واضاف الساعدي انه “تم تسجيل اربع اصابات في منطقة الشعب محلات ٣٤٣و٣١٩و٣٥٧ وثمان اصابات في البلديات محلات ٧٢٨ و ٧٣٢ و ٧٣٥ و ٧٣٤ وقرب دائرة الكهرباء وحي الصحفيين وثلاث اصابات في العبيدي محلة ٧٦٠ وشارع الجامع والزراعية واصابة في المشتل محلة ٧٢٩ واصابة في سبع قصور واصابة حي البنوك محلة ٣١٧ واصابة في شارع فلسطين محلة ٥٠٣ واصابة في حي النصر محلة ٧٧٣”.واوضح ان “باقي الاصابات سجلت ثلاث اصابات في الطالبية محلة ٣٢١ واصابتين في القاهرة محلة ٣٢٢ واصابة في الكفاح محلة ١١٩ واصابتين في الكرادة محلة ٩١٠ وحي الوحدة وخمس اصابات بواقع اصابة واحدة في كل من الاعظمية محلة ٣٠٤ وحي اكد محلة ٧٥٠ وام الكبر والغزلان والمدائن والسعدون محلة ١٠١”.وافاد الساعدي انه “تم نقل المصابين الى اماكن الحجر الصحي لتلقي العلاج “، لافتا الى ان “العدد التراكمي للاصابات ١٦٦٢ توفي منهم ٥٨ للاسف واكتسب الشفاء ٥٠٦ ومتبقي قيد العلاج ١٠٩٨”.وحذر الساعدي من “تفاقم الازمة بشكل اكبر بعد ارتفاع اعداد الاصابات بحجم يفوق طاقة المستشفيات الاستيعابية”، داعيا الى “اجراءات اكثر حزما قبل فوات الاوان”.انتهى/25

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