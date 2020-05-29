صحة الرصافة تكشف التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا المسجلة اليوم

2020/05/29 | 19:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 37 إصابة بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1662 إصابة.

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