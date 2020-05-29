احتراق 40 دونما من حقول الحنطة غرب الموصل

2020/05/29 | 19:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت مديرية الدفاع المدني عن احتراق 40 دونما من حقول الحنطة في غرب مدينة الموصل العاصمة لمحافظة نينوى شمالي العراق.وقالت المديرية في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الجمعة إنه “بعد احتراق 40 دون الحنطة في قرية الدرناج غرب الموصل ،على الفور تم توجيه فرق الاطفاء مركز دفاع مدني اليرموك إلى محل […]

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