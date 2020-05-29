تمديد حظر التجوال اسبوع كامل في ديالى

2020/05/29 | 19:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت حكومة ديالى المحلية، الجمعة، عن تمدير حظر التجوال في المحافظة اسبوعا كاملا.وقال مدير اعلام حكومة ديالى المحلية ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حكومة ديالى المحلية قررت تمديد حظر التجوال في المحافظة اسبوعا كاملا ابتداء من يوم غدا السبت ولغاية السبت المقبل”.اضاف بدر،ان” القرار جاء بعد تسجيل معدلات عالية من […]

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