2020/05/29 | 19:27 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم استمرار المباحثات بشأن إكمال الكابينة الوزارية.
وقال فدعم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يشهد انعقاد جلسات مجلس النواب”، لافتا إلى أن ” أكثر من 130 نائبا قدموا طلباً موقعاً لرئاسة البرلمان لاستئناف جلسات المجلس من أجل استكمال الكابينة الوزارية و التصويت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: لا حسم للوزارات الشاغرة حتى الآن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم استمرار المباحثات بشأن إكمال الكابينة الوزارية.
وقال فدعم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يشهد انعقاد جلسات مجلس النواب”، لافتا إلى أن ” أكثر من 130 نائبا قدموا طلباً موقعاً لرئاسة البرلمان لاستئناف جلسات المجلس من أجل استكمال الكابينة الوزارية و التصويت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكمة: لا حسم للوزارات الشاغرة حتى الآن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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