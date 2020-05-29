الحكمة: لا حسم للوزارات الشاغرة حتى الآن

2020/05/29 | 19:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم استمرار المباحثات بشأن إكمال الكابينة الوزارية.وقال فدعم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يشهد انعقاد جلسات مجلس النواب”، لافتا إلى أن ” أكثر من 130 نائبا قدموا طلباً موقعاً لرئاسة البرلمان لاستئناف جلسات المجلس من أجل استكمال الكابينة الوزارية و التصويت […]

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