2020/05/29 | 19:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: تخوف لدى نواب بالبصرة من تغيير مرشحي حقيبة النفط لضغوط سياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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