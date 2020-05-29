كربلاء تلوح بغلق المولات والمحال المخالفة للإجراءات الوقائية من كورونا

2020/05/29 | 19:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..هدد محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، اليوم الجمعة، بغلق المحال التجارية والمولات، المخالفة للاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.ووجه الخطابي وفقا لمنشور على صفحته في “فيسبوك”، “بالزام اصحاب المحال والمولات بتوفير كمامات وكفوف للمتبضعين”، ملوحا “بفرض غرامات كاجراء اولي ومن ثم الغلق لمن يخالف الاجراءات”.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 416 إصابة […]

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