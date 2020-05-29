تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بالعراق

2020/05/29 | 19:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي الفيروس في العراق، مشيرةً إ...

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