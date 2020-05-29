خلية الأزمة في الديوانية: إغلاق شامل للسيطرات الخارجية ومنع التجمعات

2020/05/29 | 19:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، الإغلاق الشامل للسيطرات الخارجية ومنع التجمعات بكافة اشكاله في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، ان “خلية الازمة في محافظة الديوانية عقدت، اليوم، اجتماعاً طارئاً ترأسه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وقائد شرطة المحافظة وعدد من مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية الأمنية […]

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