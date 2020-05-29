صحة اقليم كوردستان تعلن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا

2020/05/29 | 19:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، انه استمرارا في اجراء الفحوصات، والبحث عن المشتبه بإصابتهم بالفيروس تم تشخيص اصابتين جديدتين بكورونا في محافظة اربيل .

واوضح البيان ان المصابين رجلان احدهما يبلغ من العمر 58 عاما، والاخر، 35 عاما كان قد عادا من مدينة بغداد.

واضاف البيان ان احد المصابين من سكنة ناحية عنكاوا والاخر في "امباير ستي" في مدينة اربيل .

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