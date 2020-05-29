إغلاق شامل في محافظتين عراقيتين بأمر من كورونا

2020/05/29 | 19:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، الإغلاق الشامل للسيطرات الخارجية ومنع التجمعات بكافة اشكالها في المحافظة.وذكرت الخلية في بيان تلقته “يس عراق”، ان “خلية الازمة في محافظة الديوانية عقدت، اليوم، اجتماعاً طارئاً ترأسه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وقائد شرطة المحافظة وعدد من مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية الأمنية والمدنية، […]

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