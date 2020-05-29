النيران تلتهم مجدداً حقول الحنطة في نينوى

2020/05/29 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن اندلاع النيران في 80 دونماً من محصول الحنطة غربي محافظة نينوى.وقالت المديرية، في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بعد احتراق 40 دونما من محصول الحنطة في قرية الدرناج غرب الموصل، على الفور تم توجيه فرق الاطفاء مركز دفاع مدني اليرموك إلى محل الحادث وتمكنت من ابعاد النيران وعزل الحريق وانقاذ 1000 دونم في ذات القرية".وأضافت انه "تم تسجيل اصابات منسوبنا العريف مصطفى محمد عارف، بكسرين في عظم الساق الأيمن أثناء عمليات الاخماد".وتابعت بأن "الفرق انسحبت بعد اكمال عمليات الاخماد لتجد حريقا اخر قد نشب في قرية الركراك حيث نشبت النيران بحقول محصول الحنطة تقدر بـ40 دونم وتم انقاذ 1500 دونم".

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