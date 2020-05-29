وزير الداخلية يعقد اجتماعاً مع قادة الشرطة الاتحادية في بغداد

2020/05/29 | 19:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، بالاهتمام بالمقاتلين وذلك خلال زيارته لمقر الشرطة الاتحادية.وذكر مكتب الغانمي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان الاخير "زار قيادة قوات الشرطة الاتحادية ووضع اكليلا من الزهور على نصب الشهداء في مقر القيادة، وأشاد بتضحيات رجال الاتحادية في ميادين المعارك".وأضاف "ثم عقد اجتماع حضره عددا من الضباط، شدد خلاله على ادامة زخم الانتصارات والحفاظ على تاريخ القيادة المشرف على مختلف الأصعدة".وبين انه "استمع لايجاز عن أبرز المهام الأمنية والخطط المستقبلية"، موجها بـ"الاهتمام بالمقاتلين وتوفير السبل التي تضمن تحقيق الأهداف المرسومة مع أهمية التعامل الإنساني مع المواطنين وفق مبادىء حقوق الإنسان وسيادة القانون".

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