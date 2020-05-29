ديالى تفرض الحظر الشامل لأسبوع آخر

2020/05/29 | 19:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الجمعة، اتخاذ قرار بفرض حظر مشدد لمدة اسبوع داخل المحافظة.وقال التميمي في تصريح صحفي، انه “قرر باعتباره رئيس خلية الازمة الحكومية في ديالى فرض حظر شامل ومشدد للغاية في المحافظة لمدة اسبوع ابتداء من يوم غد السبت”.واضاف التميمي، ان “الحظر سيكون باشراف بشكل مباشر بالتنسيق […]

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