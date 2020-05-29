ديالى تمدد حظر التجوال الشامل أسبوعاً آخر

2020/05/29 | 19:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة ديالى يوم الجمعة تمديد حظر التجوال الشامل أسبوعاً آخر عقب تصاعد معدل الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة بغداد ومخاوف انتقاله للمحافظة.

وقال مدير إعلام المحافظة ياسر بدر لوكالة شفق نيوز إن "حظر التجوال الشامل تم تمديده بالتنسيق مع الدوائر المختصة، ويشمل إغلاق المحال والمقاهي ومنع التجمعات العامة وعزل المناطق وإطلاق حملات تعفير لمنع تفشي فايروس كورونا".

وأشار بدر إلى "استثناء المصارف والصحة والدوائر الامنية من اجراءات الحظر".

وأضاف ان "المحافظة ستتخذ خطوات وقائية واجراءات شاملة تشمل تشديد اجراءات الدخول للمحافظة بعد تزايد معدلات الاصابة في العاصمة بغداد ومخاوف من انتقال الاصابات الى ديالى".

ودعا بدر، المواطنين، الى "الالتزام بالحظر الشامل حفاظا على السلامة العامة لاحتواء خطر كورونا وتجنب الاصابات بالفيروس".

يذكر ان محافظة ديالى فرضت حظرا شاملا للتجوال للفترة من 22 الى 30 ايار الجاري لمنع تفشي فايروس كورونا.

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