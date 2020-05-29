الكشف عن تفاصيل الاصابات الـ28 بكورونا في كربلاء

2020/05/29 | 19:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت دائرة صحة كربلاء، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاصابات الـ28 الجديدة بفيروس كورونا التي سجلتها الدائرة هذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الحالات المُشار إليها في البيان الوزاري لهذا اليوم، كانت تعود لـ16رجلا، و12 امرأة، من سكنة مناطق: العامرية في قضاء الهندية، والغدير، والعامل، واليرموك، وسيطرة الإبراهيمية، وقضاء الحسينية، وحي المؤمنين في قضاء الحر)".وأضاف انه "بضمنهم 27 مصابا، من المُلامسين المحجُورين صحياَ في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة، والإصابة الأخيرة لمواطن في الخمسين من العمر، راجع مدينة الإمام الحُسين الطبية، وبعد أخذ العيَنات له وإرسالها للفحص المُختبري، جاءت نتائجها مُوجبة".

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