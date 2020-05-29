2020/05/29 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).