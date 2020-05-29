2020/05/29 | 20:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا تُصدر قرارا بتأليف فرق عمل ساندة وتمنع إستيراد ثلاثة محاصيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/29 | 20:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا تُصدر قرارا بتأليف فرق عمل ساندة وتمنع إستيراد ثلاثة محاصيل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا تُصدر قرارا بتأليف فرق عمل ساندة وتمنع إستيراد ثلاثة محاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).