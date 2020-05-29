الحشد ينهي عملية ناجحة في نينوى ويحبط مخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين

2020/05/29 | 20:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..انهت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الجمعة، عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في المحافظة، فيما تمكنت من احباط مخطط “داعشي” لاستهداف المدنيين بعبوات ناسفة قمعية.وذكر بيان لاعلام الحشد تلقته /المعلومة/، إن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي انهت، اليوم، عملية عسكرية واسعة شرعت بها من عدة محاور لملاحقة فلول داعش في المحافظة”.وأضاف، […]

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