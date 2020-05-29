شاهد.. ممثل أميركي يمنع الشرطة من القبض على مشرد أسود وينقذ لوس أنجلوس من الفوضى

2020/05/29 | 20:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثل الأميركي دينزل واشنطن أثناء تدخله لمنع الشرطة من القبض على مشرد أسود، بعد أن كبل ضباط الشرطة يدي المشرد خلف ظهره، رغم أنه لم يرتكب أي جريمة تستدعي اعتقاله.ونشر الفيديو لاعب كرة السلة الأميركي المحترف ريكس تشابمان أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على تويتر.[…]

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