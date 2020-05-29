“قرداش”، «صيد “داعش” الثمين»: هكذا دمّرنا آثار سوريا والعراق

2020/05/29 | 20:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين الفينة والأخرى، عادة ما تنفتح مواضيع وقضايا تكون مطمورة أو يُبتعَد عن الخوض فيها.تعاد لتنفتح، ثُمّ تُغلق مرّة ثانية، لتعود وتطفو إلى السطح ثانيَةً وثالثةً، وهكذا.في آخر الجديد، أُعيد فتح موضوع الآثار…

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