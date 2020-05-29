الفلسفة الملتزمة والشأن العمومي - زهير الخويلدي

2020/05/29 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " يوجد قسم من التواصل في اطار الحياة اليومية .



هذا النوع من التواصل غني وهام بكيفية خارقة" 1 قد تتضخّم مقولة العولمة فتتحوّل إلى وحش مفترس يبتلع كلّ جهد بشريّ حول الحداثة والتنوير بعدما أفلست إيديولوجيا ما بعد الحداثة في قيادة البشريّة نحو مصيرها غير المعروف.



وقد يتهاوى كلّ ما أنجزه العقل الإنسانيّ من مقولات العقل والّلاعق.



وتتفكّك الذات.



ويسلب الشخص من ......





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