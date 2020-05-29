الإشكالات الأساسية في الفلسفة - احسان طالب

2020/05/29 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احسان_طالب إنكار المشكلة أو الهروب منها لا يحلها، وتجاهل الخلل أو تغطيته وصرف النظر عن الأزمات والعيوب والنقائص يفاقمها ويرفع من وتائر آثارها السلبية، هذا هو الواقع الذي أغرق الانسان نفسه فيه وأبعد ذاته عن موضوع المشكلة ، وسعى هاربا نحو التقنية ـ التكنولوجيا والعالم الافتراضي محققا إنجازات مذهلة، بيد أنه مازال يلهث خلف السعادة ويعاني من تفتق وتمزق نفسي واجتماعي وسياسي يولد ظاهرات غريبة متفاقمة ليس أولها ظاهر ......





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