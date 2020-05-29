مفوضية تضع اليد على اسباب زيادة اصابات كورونا في العراق وتحذر من الوفيات

2020/05/29 | 20:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حدد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، يوم الجمعة، جملة من الأسباب لزيادة الإصابات بفيروس كورونا والذي لامس ستة آلاف حالة، محذرا من مؤسر خطير بشأن وفيات الاعمار الشابة المصابة بالفيروس.

وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد الإصابات والوفيات بدأت بالانخفاض بشكل واضح وتدريجي فقط للفترة من ( ٧ – ٢٧ نيسان ) حيث كان في تزايد مستمر قبلها وعاد لكي يستمر بالتزايد بعد ذلك"، عازيا ذلك الانخفاض الى "غلق المطارات والحدود والحظر الشامل الذي امتد من ١٥ اذار لحد ٢١ نيسان".

وأضاف "على الرغم من زيادة العينات المفحوصة مختبريا وهو مؤشر جيد لزيادة القدرة المختبرية لوزارة الصحة لمعرفة الأرقام الحقيقية ولكنه ليس السبب الحقيقي الوحيد وراء الزيادة التدريجية لان العدد مستمر في الزيادة بعد الأسبوع التاسع على الرغم من تفاوت اعداد العينات المفحوصة حسب الجدول ، بالإضافة الى زيادة واضحة في اعداد الوفيات والتي ليس لها علاقة بزيادة حجم المسح، والتي زادت فيها نسبة الإصابات من الكادر الطبي حيث يؤشر زيادة تعرضهم الى الخطورة وضعف إجراءات حمايتهم".

وتابع البياتي، أن "سبب الزيادة وارتفاع الإصابات هو انهاء الحظر الشامل بتاريخ ٢١ نيسان والتحول الى الحظر الجزئي، ووجود رحلات طيران استثنائية على الرغم من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بإيقاف الرحلات".

واشار عضو مفوضية حقوق الإنسان إلى أن "قرار الحظر الشامل وان كان سبب بانخفاض الإصابات ولكنه يحمل اضرار للطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود لاتقل ضررا عن خطورة المرض مما يتطلب توازن في القرارات".

ونوه البياني بالقول "خلال المتابعة تبين أيضا زيادة حالات الوفاة لدى الفئات العمرية الشابة وهو مؤشر خطير يحتاج الى دراسة من قبل أصحاب الاختصاص وتقديم التوصيات اللازمة للجان المعنية".

وسجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة، 416 حالة إصابة و73 حالة شفاء وو6 وفيات بفيروس كورونا، ليرتفع مجموع الإصابات :الى ٥٨٧٣ ومجموع حالات الشفاء الى ٣٠٤٤ والراقدين الكلي الى ٢٦٤٤ والراقدين في العناية المركزة الى ٤٥ مجموع الوفيات الى ١٨٥.

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