انطلاق الحملة الشعبية لإدانة الإرهاب السعودي على الشعب العراقي (جاستا العراقي)

2020/05/29 | 20:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت الحملة الشعبية لإدانة الارهاب السعودي على العراق، اليوم الجمعة، انطلاق الحملة الشعبية لإدانة الارهاب السعودي على الشعب العراقي (جاستا العراقي).أدناه نص بيان الحملة: (بيان رقم 1) ((وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَٰنًاُ فَلَا يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا)) يا ابناء شعبنا العراقي الكريم يا عوائل الشهداء وضحايا الارهاب يا […]

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