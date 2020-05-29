وزير إندونيسي يشبه فيروس كورونا بالزوجات

2020/05/29 | 20:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يواجه وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ انتقادات حادة لتشبيهه فيروس كورونا بالزوجات، في محاولة من جانبه لتهدئة المخاوف بشأن تخفيف القيود الصحية.وتستعد الحكومة الإندونيسية لرفع جزئي للإغلاق الصحي في مناطق من البلاد بحلول أوائل يونيو/حزيران المقبل، والتأقلم مع ما سمّته بـ “الوضع الطبيعي الجديد”.وقال محفوظ، في مقطع فيديو نشر على يوتيوب […]

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