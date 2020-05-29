اللجنة العليا للصحة تشكل فرقاً ساندة لها وتتخذ هذه القرارات

2020/05/29 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مساء اليوم الجمعة، عن تأليف فرق عمل ساندة لها وخارطة مُوسّعة بالمهمات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.وقالت اللجنة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنها "قرّرت في جلستها التاسعة المنعقدة بتاريخ 20/5/2020، تأليف فرق عمل ساندة لها، وبحسب ما يأتي".وبينت أن الفرق الجديدة ستكون "فريق التخطيط برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات وزارات النفط والمالية والتخطيط والصحة ومستشارية الأمن الوطني".وأضافت أن الفريق يتولى "وضع سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لأزمة فيروس كورونا، وتحديد أهمّ المخاطر التي تواجه الخطط وسبل التخفيف منها، وتحديد الأولويات والجداول الزمنية للتنفيذ".وتابعت بأن "فريق الصحة برئاسة وزير الصحة وعضوية الوكيل الفني الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي، والوكيل الإداري الدكتور هاني موسى بدر، والوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة الدكتور جاسم عبد العزيز الحمادي، ومدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، والمخول عن صلاحيات مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبية الصيدلاني محمد كريم، ومدير هيئة المراكز التخصصية الدكتور سامي شاتي عبيد، ومعاون مدير عام دائرة الصحة العامة الدكتور أسعد مهدي أسعد".وأوضحت أن فريق الصحة "يتولّى مهام رفع مخرجات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (217) لسنة 2020 لإقرارها، وتحديد الدعم اللازم من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية؛ للبتّ فيها".وذكرت اللجنة أن "فريق الاقتصاد برئاسة وزير المالية وعضوية وزارات: النفط والتخطيط والاتصالات والبنك المركزي العراقي وهيئة الإعلام والإتصالات ومستشار رئيس الوزراء".وأشارت الى انه يتولى مهام "دراسة آثار الوباء، وإجراءات الوقاية منه على الإقتصاد، وتقديم حلول آنية لتنشيط الإقتصاد في ظل أزمة الوباء وانخفاض أسعار النفط".وأردفت اللجنة بأن "فريق الأمن الغذائي والاجتماعي برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزارات: العمل والشؤون الإجتماعية والتجارة والزراعة ومستشار رئيس الوزراء واتحاد الصناعات العراقي واتحاد الغرف التجارية العراقية"، مبينة انه "يتولى مهام ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وتحديد الفئات الهشة والدعم المالي والعيني المطلوب لكل منها".وقالت إن "فريق سير المرافق العامة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية وزارتيّ: الداخلية والنقل والبنك المركزي العراقي وقيادة العمليات المشتركة وجهاز الأمن الوطني وهيئة المنافذ الحدودية"، موضحة أن مهامه "تحديد المرافق والخدمات العامة المُعطّلة بسبب حظر التجوال وتقديم الحلول الممكنة في ظل السيناريوهات المحتملة للأزمة".وأضافت أن "فريق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية: وزارة الصحة والهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وجهاز الأمن الوطني وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك ودائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/ مقرر اللجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقيادة عمليات بغداد ومُمثلية حكومة إقليم كردستان لا تقِل درجته عن مدير عام".وبينت أن مهام الفريق "التواصل مع الجهات الأساسية المعنية بتنفيذ كل قرار لتقييم الأداء ورفع تقارير دورية عن مستويات التنفيذ والجهات المتلكئة والتوصيات".وأشارت إلى أن "فريق إعداد الاجتماعات وتبليغ القرارات برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية: مستشار رئيس مجلس الوزراء والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء", موضحة ان مهامه "استلام المواضيع وإنضاج مسودة القرارات مُسبقا وقيام دائرتي شؤون مجلس الوزراء، واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد جدول الأعمال بحسب الأولويات إستنادا إلى توجيهات رئيس الفريق حصرا".وتابعت بأن من مهامه أيضاً "قيام دائرتي شؤون مجلس الوزراء، واللجان بإصدار قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وإشعار الجهات ذات العلاقة".وذكرت اللجنة أن "فريق الإعلام برئاسة مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وعضوية: شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات وخلية الإعلام الحكومي وخلية الإعلام الأمني والناطق باسم لجنة الأمر (217) لسنة 2020".وخلصت اللجنة إلى ان "الناطق باسم اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية يتمّ تسميته لاحقا، ويتولى الفريق الفريق مهام: نشر قرارات اللجنة أولا بأوّل وشرح الحيثيات المناسبة لكل قرار وبثّ الطمأنينة للرأي العام وتعزيز ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية ورصد الرأي العام والتصدي لحالات التشويش وتوضيح الحقائق".وأكدت اللجنة على أن "لا يعمل بأي نصّ يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُنفّذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره".

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