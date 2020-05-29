التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بكورونا في البصرة (جدول)

2020/05/29 | 20:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت دائرة صحة البصرة، مساء اليوم الجمعة، جدولا للتوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وبحسب الجدول فأنها "سجلت 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل حالة شفاء واخرى وفاة في المحافظة".وتوزعت الاصابات الجديدة بواقع: ثلاث منها في الجزيرة الثالثة، وحالتان في كل من المطيحة والقبلة (حي الجامعة)، وحالة واحدة في كل من مناطق ابو صخير والامن الداخلي، والسراجي، والموفقية، والبهادرية، والاصمعي، وام قصر، وحي المربد".

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