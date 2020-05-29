إسقاط طائرة مسيرة وتدمير مخابئ لداعش في ديالى

2020/05/29 | 20:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة الحشد الشعبي، يوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة لعناصر داعش وتدمير مضافتين لهم في محافظة ديالى.

وقال مسؤول اعلام الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من لواءي 23 و24 من الحشد الشعبي انهت عملية امنية نوعية في مناطق حوض وبحيرة حمرين شمال شرقي ديالى، تمكنت خلالها من تدمير مضافتين لداعش واسقاط طائرة مسيرة للتنظيم كانت تحاول استطلاع مواقع الحشد".

وأضاف ان "العملية اثمرت عن تطهير محيط بحيرة حمرين وإحكام السيطرة على جميع المناطق المحيطة بالبحيرة".

واكدت قوات الحشد الشعبي في وقت سابق اليوم السيطرة على اكبر معاقل تنظيم داعش في حوض حمرين شمال شرقي ديالى.

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