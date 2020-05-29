كومباني رفض العمل مع غوارديولا ليقود أندرلخت

2020/05/29 | 20:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]رفض البلجيكي فانسان كومباني عرضا من ناديه السابق مانشستر سيتي، بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين، لتولي منصب مساعد المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وفق ما أفادت تقارير بلجيكية الجمعة.

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