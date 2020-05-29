2020/05/29 | 20:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حدد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، مؤشراً خطيراً بشأن وفيات كورونا في العراق.وقال البياتي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “أعداد الإصابات والوفيات بدأ بالانخفاض بشكل واضح وتدريجي فقط في الأسابيع السابع والثامن والتاسع وللفترة من ( ٧ – ٢٧ نيسان ) حيث كان في تزايد مستمر قبلها وعادلكي يستمر بالتزايد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تحدد مؤشراً خطيراً بشأن كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تحدد مؤشراً خطيراً بشأن كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).