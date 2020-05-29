تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

2020/05/29 | 20:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وذكرت الوزارة في بيان، انه “تم تسجيل 1581 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا في المملكة ليرتفع أعداد الإصابات إلى81766 حالة“.وأضافت أنه “تم تسجيل 17 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 458″.( النهاية)

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